Действующие власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду в ходе парламентских выборов шантажируют молдавскую диаспору в Европе, сообщил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. По его словам в эфире «Первого канала», им угрожают отменой европейских документов и увольнениями с работы.

Диаспору шантажируют тем, что в случае, если победит другая сила, то им отменят все документы европейские, сделают так, чтобы их выгнали с работы и так далее. Поэтому сегодня главный аргумент [президента Молдавии Майи. — NEWS.ru] Санду на выборах — это шантаж и угрозы, — отметил Шор.

Ранее журналист Томас Фази предупредил о риске реализации «украинского сценария» в Молдавии из-за давления на геополитический выбор страны. Как добавил эксперт, аналогичное принуждение Украины к выбору между Россией и Западом привело к ее разрушению, а теперь ЕС и НАТО используют ту же тактику через марионеточное руководство Майи Санду.

Тем временем парламентские выборы в Молдавии были признаны состоявшимися после преодоления порога явки в 33%. Во второй половине дня активность избирателей резко возросла, образовались очереди на участках в Кишиневе, европейских столицах и Москве. Также наблюдались транспортные заторы, связанные с прибытием граждан из Приднестровья.