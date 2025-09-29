Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 01:19

Украина может столкнуться с блэкаутом до конца года

Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине этой осенью

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о возможном блэкауте в стране, передает Telegram-канал Страна.ua. Других подробностей он не привел.

Зеленский заявил, что Украина готовится к блэкауту этой осенью, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что Киев заключил соглашения с рядом африканских стран о поставках лишнего оружия, произведенного для Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что вырученные средства будут использованы для закупки необходимых для армии видов вооружения, которые в данный момент отсутствуют.

Кроме того, военный эксперт Игорь Никулин сообщил, что Украина будет получать от западных стран лишь устаревшее оружие. По его мнению, несмотря на усиление антироссийской риторики, этот принцип останется неизменным, и даже президент США Дональд Трамп не изменит такой курс.

До этого аналитик Алан Уотсон выразил мнение, что Трамп стремится переложить ответственность за грядущий проигрыш Украины на Европу. Хозяин Белого дома делает это, чтобы избежать политических издержек и защитить себя от поражения Киева, считает специалист.

