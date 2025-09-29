В Херсоне прогремели взрывы

На территории Херсона, подконтрольной Вооруженным силам Украины, были зафиксированы взрывы, передает телеканал «Общественное». В воскресенье, 28 сентября, поступали сообщения об аналогичных инцидентах.

В Херсоне слышно взрывы, — сказано в заявлении.

Ранее Вооруженные силы России взяли под полный огневой контроль Карантинный остров, на котором расположен микрорайон Херсона «Корабел». Несмотря на то что остров полностью простреливается, противник продолжает использовать его как плацдарм для отдельных боевых действий, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

До этого сообщалось, что вечером 22 сентября ВСУ начали атаку на Москву. Украинские военные продолжили направлять дроны на столицу 23 сентября — утром было сбито еще четыре беспилотника, а позже еще два БПЛА. Через 40 минут на подлете к столице уничтожили еще два беспилотника. До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, атаковавших 10 регионов страны.