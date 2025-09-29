Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X положительно оценил идею создать особый, «объективный» разведывательный отдел для президента США Дональда Трампа. По его словам, политику нужна структура, которая будет доносить до него правду.

Это важная инициатива, особенно в то время, когда глубинным государством и глобалистами создается дезинформация с целью сорвать решения, критически важные для глобальной безопасности и благополучия, — заявил Дмитриев.

Ранее экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявили официальные обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Расследование началось в июле и касается его возможных ложных показаний по операции Crossfire Hurricane — расследованию бюро, начатому в 2016 году по предполагаемым связям штаба Трампа с Россией.

До этого ФБР обнаружило секретные документы при обыске в офисе экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Обыски прошли 22 августа в офисе в Вашингтоне и доме политика в Мэриленде в рамках расследования незаконного хранения материалов, связанных с национальной безопасностью.