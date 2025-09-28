Вильфанд рассказал, где в России зафиксирована температура ниже нормы Вильфанд: на европейской территории РФ установилась температура ниже нормы

Вся европейская территория РФ на текущий момент находится под воздействием холодных воздушных масс, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в результате выявлена температура воздуха ниже нормативных значений.

Мощнейший антициклон распространяет свое влияние, и поступают холодные воздушные массы. Они будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока. Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории, — отметил он.

Ранее метеоролог Михаил Семенов предупредил о вероятности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие смены температур, заморозки и ледяные дожди. Как добавил специалист, в Центральной России в начале месяца ожидается потепление до плюс 20–22 градусов, однако общий характер месяца будет обманчивым и коварным.

До этого Семенов рассказал, что начало октября может оказаться необычайно теплым во всей Центральной России, пока все свидетельствует в пользу того, что во второй раз придет бабье лето. Он добавил, что на юге России будет еще теплее. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.