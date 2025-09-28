Вильфанд рассказал, где в России зафиксирована температура ниже нормы

Вся европейская территория РФ на текущий момент находится под воздействием холодных воздушных масс, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в результате выявлена температура воздуха ниже нормативных значений.
Мощнейший антициклон распространяет свое влияние, и поступают холодные воздушные массы. Они будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока. Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории, — отметил он.
Ранее метеоролог Михаил Семенов предупредил о вероятности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие смены температур, заморозки и ледяные дожди. Как добавил специалист, в Центральной России в начале месяца ожидается потепление до плюс 20–22 градусов, однако общий характер месяца будет обманчивым и коварным.
До этого Семенов рассказал, что начало октября может оказаться необычайно теплым во всей Центральной России, пока все свидетельствует в пользу того, что во второй раз придет бабье лето. Он добавил, что на юге России будет еще теплее. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.