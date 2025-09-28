Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 23:43

Оппозиция в Молдавии сообщила о победе на выборах

Лидеры Патриотического блока заявили о победе оппозиции на выборах в Молдавии

Фото: IMAGO/Fotostand/Nieweler/Global Look Press

Руководство Патриотического блока заявило о победе оппозиционных сил на состоявшихся парламентских выборах в Молдавии, передает ТАСС. В настоящее время их сторонники проводят пикетирование здания Центральной избирательной комиссии, требуя обеспечения прозрачности при подведении окончательных итогов голосования и исключения возможных фальсификаций.

Партия «Действие и Солидарность» (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство, — заявил руководитель Партии социалистов Игорь Додон.

Накануне парламентских выборов в Молдавии иностранных граждан массово задерживали на паспортном контроле в кишиневском аэропорту. Очевидцы сообщали о допросах с вопросами о военной службе, личных связях и финансовом состоянии, а некоторых отказывались впускать в страну без объяснения причин.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.

Молдавия
выборы
оппозиция
парламенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.