Оппозиция в Молдавии сообщила о победе на выборах Лидеры Патриотического блока заявили о победе оппозиции на выборах в Молдавии

Руководство Патриотического блока заявило о победе оппозиционных сил на состоявшихся парламентских выборах в Молдавии, передает ТАСС. В настоящее время их сторонники проводят пикетирование здания Центральной избирательной комиссии, требуя обеспечения прозрачности при подведении окончательных итогов голосования и исключения возможных фальсификаций.

Партия «Действие и Солидарность» (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство, — заявил руководитель Партии социалистов Игорь Додон.

Накануне парламентских выборов в Молдавии иностранных граждан массово задерживали на паспортном контроле в кишиневском аэропорту. Очевидцы сообщали о допросах с вопросами о военной службе, личных связях и финансовом состоянии, а некоторых отказывались впускать в страну без объяснения причин.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.