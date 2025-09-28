Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 11:00

Сейте прямо в мерзлую землю: холодостойкие цветы, которые порадуют уже в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите получить яркую клумбу уже в начале весны, сейте осенью холодостойкие однолетники прямо в мерзлую землю — они пройдут естественную стратификацию и взойдут при первом тепле.

Идеальный кандидат — василек полевой, который прорастает при +1–3°C и зацветает на 2–3 недели раньше весенних посевов. В ноябре-декабре, когда почва промерзнет на 2–3 см, разбросайте семена по подготовленной грядке, присыпьте заранее заготовленной сухой землей или торфом и немного укройте лапником для снегозадержания.

Также смело сейте календулу, космею, эшшольцию, нигеллу — эти культуры не боятся холода и прорастают при минимальных плюсовых температурах. Главное правило — сейте гуще, чем весной, учитывая естественный отбор, и не поливайте посадки.

Весной, как только сойдет снег, снимите укрытие и ждите дружных всходов, которые расцветут уже в мае.

Ранее был назван идеальный многолетник для российского климата: растет в дожди, жару и заморозки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
