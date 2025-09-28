Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 13:05

«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль

Песков заявил, что лучше не говорить о попытках ВСУ атаковать Кремль

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все понимают, какая реакция будет у России в случае попытки ВСУ атаковать Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул, что «об этом лучше даже не говорить».

Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают, — объяснил Песков.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой объяснил, что дроны для атак на Москву могли быть запущены с территории российских регионов спящими ячейками, перебравшимися в страну под видом беженцев. По его мнению, эти люди получили паспорта и гражданство РФ, но продолжают работать на украинские власти. Генерал выразил уверенность, что российские спецслужбы разберутся с этим вопросом.

Атака на Москву началась вечером 22 сентября. ВСУ продолжили налет 23 сентября — утром было сбито четыре беспилотника, а позже еще два БПЛА. По данным мэра города Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотников. На фоне атак приостанавливали работу столичных аэропортов.

