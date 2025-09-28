Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:44

Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти

Суд арестовал третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Суд в Ленобласти заключил под стражу третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе, от которого погибли не менее 25 человек, сообщила объединенная пресс-служба региональных судов. Рассмотрение запроса об избрании меры пресечения для остальных задержанных продолжается.

Сланцевским городским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого К. в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, — сказано в сообщении.

По предварительной информации, третьим подозреваемым является местный житель Александр Кулаков. Следствие утверждает, что в его гараже нашли емкости со спиртосодержащей продукцией. Их отправили на экспертизу.

Накануне, 27 сентября, суд арестовал пенсионерку Ольгу Степанову. До этого под стражу заключили второго фигуранта дела — Николая Бойцова. Следователи считают, что женщина без лицензии закупала спиртосодержащую продукцию, хранила ее в Сланцах, а затем передавала Бойцову для продажи.

По последним данным, число жертв паленого алкоголя в Ленобласти достигло 25. Бойцов раньше был судим за незаконный оборот алкоголя. Предварительно, по делу проходят не менее восьми человек. У подозреваемых силовики изъяли более 1000 литров суррогатного алкоголя.

Ленобласть
алкоголь
суррогат
смерти
аресты
суды
