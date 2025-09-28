Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 03:36

Неприхотливый сорт роз для осенней посадки: будет цвести с июня до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самый неприхотливый сорт роз для осенней посадки — это английская роза «Абрахам Дерби» (Abraham Darby) из категории шрабов. Она выдерживает морозы, устойчива к болезням и обильно непрерывно цветет с июня до заморозков.

Крупные махровые цветы диаметром 12–14 см сочетают нежно-абрикосовый центр и розовые края, источая интенсивный фруктовый аромат. Этот сорт быстро укореняется осенью, рано стартует весной и не требует сложного ухода — достаточно полива в засуху и удаления увядших цветов

Для октябрьской посадки выберите солнечное место с защитой от ветра. Выкопайте яму 50×50 см, насыпьте дренаж и смесь садовой земли с перегноем и золой. Саженец с открытой корневой системой замочите на сутки в воде, обрежьте поврежденные корни и укоротите побеги до 20–30 см. Установите розу в яму, расправьте корни, заглубите место прививки на 5–7 см, засыпьте землей и обильно полейте. Окучьте основание куста торфом или компостом слоем 20–25 см — это защитит растение зимой.

Ранее был назван многолетник, который растет без полива, подкормок и прополки. Сажаю его осенью — в июле пышная клумба цветов.

