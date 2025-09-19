Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 04:28

Сажаю этот многолетник осенью — в июле пышная клумба цветов: без полива, подкормок и прополки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эхинацея пурпурная — многолетник, который полностью развивается самостоятельно: без полива, подкормок и прополки. Сажаю его осенью — в июле пышная клумба цветов.

Ее мощная корневая система проникает на глубину до 1,5 метра, добывая влагу даже в засуху, а жесткие стебли устойчивы к ветрам и болезням. Посадите деленку или семена в сентябре — октябре в любую почву (даже в бедную или каменистую), заглубив на 2–3 см, и уже через год растение превратится в пышный куст с крупными ромашковидными цветами розового, малинового или белого оттенков.

Эхинацея цветет с июля по сентябрь, привлекая бабочек и пчел, а ее засушенные соцветия декоративно выглядят даже зимой. Это беспроигрышный вариант для занятых людей и сложных участков — растение, которое годами украшает сад без вашего участия.

Ранее был назван цветок, который приживется в любом регионе России: от Калининграда до Камчатки.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.