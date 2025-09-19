Сажаю этот многолетник осенью — в июле пышная клумба цветов: без полива, подкормок и прополки

Эхинацея пурпурная — многолетник, который полностью развивается самостоятельно: без полива, подкормок и прополки. Сажаю его осенью — в июле пышная клумба цветов.

Ее мощная корневая система проникает на глубину до 1,5 метра, добывая влагу даже в засуху, а жесткие стебли устойчивы к ветрам и болезням. Посадите деленку или семена в сентябре — октябре в любую почву (даже в бедную или каменистую), заглубив на 2–3 см, и уже через год растение превратится в пышный куст с крупными ромашковидными цветами розового, малинового или белого оттенков.

Эхинацея цветет с июля по сентябрь, привлекая бабочек и пчел, а ее засушенные соцветия декоративно выглядят даже зимой. Это беспроигрышный вариант для занятых людей и сложных участков — растение, которое годами украшает сад без вашего участия.

