Пышные шаровидные кустики и простой уход: цветок для клумб и кашпо

Вербена гибридная — это именно тот цветок, который создаст пышные шаровидные кустики как на клумбе, так и в балконных кашпо, превращая любое пространство в садовый шедевр.

Ее главные преимущества — невероятно обильное и продолжительное цветение с июня до заморозков. Вербена не боится ветра и дождя, ее цветы не теряют декоративности даже в непогоду. Это неприхотливое растение с ажурной листвой образует шаровидные кустики высотой 20–30 см, усыпанные мелкими цветами всех оттенков розового, фиолетового, красного и белого.

Уход прост: для роскошного цветения высаживайте вербену на солнечное место в легкий питательный грунт с хорошим дренажем. Регулярно поливайте, но без переувлажнения, и раз в две недели подкармливайте комплексным удобрением для цветущих растений. При выращивании в кашпо используйте горшки объемом не менее 5 литров и обязательно сделайте дренажные отверстия.

