Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 07:46

Пышные шаровидные кустики и простой уход: цветок для клумб и кашпо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вербена гибридная — это именно тот цветок, который создаст пышные шаровидные кустики как на клумбе, так и в балконных кашпо, превращая любое пространство в садовый шедевр.

Ее главные преимущества — невероятно обильное и продолжительное цветение с июня до заморозков. Вербена не боится ветра и дождя, ее цветы не теряют декоративности даже в непогоду. Это неприхотливое растение с ажурной листвой образует шаровидные кустики высотой 20–30 см, усыпанные мелкими цветами всех оттенков розового, фиолетового, красного и белого.

Уход прост: для роскошного цветения высаживайте вербену на солнечное место в легкий питательный грунт с хорошим дренажем. Регулярно поливайте, но без переувлажнения, и раз в две недели подкармливайте комплексным удобрением для цветущих растений. При выращивании в кашпо используйте горшки объемом не менее 5 литров и обязательно сделайте дренажные отверстия.

Ранее был назван многолетник, который полностью развивается самостоятельно: без полива, подкормок и прополки. Сажаю его осенью — в июле пышная клумба цветов.

цветы
клумбы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.