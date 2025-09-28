На Запорожской АЭС рассказали, зачем ВСУ бьют по станции

ВСУ бьют по Запорожской АЭС, чтобы создать угрозу ядерной катастрофы и дестабилизировать работу станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, любой инцидент может привести к масштабной трагедии.

Любой инцидент может привести к тяжелейшим последствиям, масштабы которых трудно представить. По сравнению с 2022 годом, удары стали более точечными, но не менее опасными. Их цель неизменна — дестабилизировать работу станции и создать угрозу ядерной катастрофы, — подчеркнула Яшина.

Она добавила, что проекты энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000, к которым относятся энергоблоки Запорожской АЭС, являются надежными и безопасными, но при строительстве они не были спроектированы таким образом, чтобы выдержать длительное огневое давление.

Ранее она отмечала, что восстановление последней высоковольтной линии энергоснабжения Запорожской АЭС пока невозможно из-за обстрелов, территория у станции и поврежденной линии остается под постоянной угрозой атак. После отключения последней внешней линии Запорожская атомная электростанция переведена на резервное энергоснабжение от дизель-генераторов. Она уточнила, что станция лишилась подключения к Днепровской линии, которая была единственной работавшей внешней линией энергоснабжения.

Представитель станции также заверила, что на данный момент на Запорожской АЭС имеется достаточный запас топлива для бесперебойной работы дизель-генераторов. Все необходимые меры для поддержания безопасной эксплуатации объекта с учетом атак ВСУ приняты, сказала она.