Автомобиль с двумя людьми упал в реку Автомобиль с людьми оказался в реке Ик в Башкирии

Автомобиль с двумя пассажирами съехал с дороги в реку Ик в Бакалинском районе Башкирии, однако находившиеся в нем 43-летний мужчина и 39-летняя женщина сумели самостоятельно выбраться и не получили серьезных повреждений, сообщает Telegram-канал «Башкирия Online». После осмотра медики констатировали, что их здоровье находится вне угрозы.

Авария произошла сегодня утром в Бакалинском районе недалеко от села Новый Тумутук. Перед мостом автомобиль съехал с дороги в реку Ик. В нем находились 43-летний мужчина и 39-летняя женщина, — говорится в сообщении.

