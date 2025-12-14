Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 11:07

Автомобиль с двумя людьми упал в реку

Автомобиль с людьми оказался в реке Ик в Башкирии

Фото: МЧС России
Автомобиль с двумя пассажирами съехал с дороги в реку Ик в Бакалинском районе Башкирии, однако находившиеся в нем 43-летний мужчина и 39-летняя женщина сумели самостоятельно выбраться и не получили серьезных повреждений, сообщает Telegram-канал «Башкирия Online». После осмотра медики констатировали, что их здоровье находится вне угрозы.

Авария произошла сегодня утром в Бакалинском районе недалеко от села Новый Тумутук. Перед мостом автомобиль съехал с дороги в реку Ик. В нем находились 43-летний мужчина и 39-летняя женщина, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что мужчина погиб после столкновения на иномарке с фонарным столбом. Находившаяся в автомобиле 36-летняя пассажирка получила тяжелые повреждения и была госпитализирована.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области заявила, что в аварии на трассе Бийск — Мартыново — Кузедеево в Новокузнецком округе погибли водитель и два пассажира. Еще один человек получил повреждения и был доставлен в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Башкирия
автомобили
машины
аварии
ДТП
реки
