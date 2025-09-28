Цветущий газон с мая по сентябрь: эти многолетники не нужно полоть и косить

Цветущий газон с мая по сентябрь: эти многолетники не нужно полоть и косить

Создать цветущий газон, который не нужно полоть и косить, проще чем кажется! Идеальные кандидаты — низкорослые многолетники: с ними у вас не будет никаких проблем.

Клевер ползучий (белый или розовый), тимьян ползучий (с ароматными лиловыми цветами) и мшанка шиловидная (с крошечными белыми звездочками) образуют плотный ковер высотой 5–10 см, вытесняют сорняки, устойчивы к вытаптыванию и цветут с мая по сентябрь.

Посев в конце апреля или под зиму: разбросайте семена по взрыхленной земле, присыпьте тонким слоем песка и прикатайте. Поливайте первые 2 недели, дальше растения развиваются самостоятельно. Такой газон не нуждается в удобрениях, стрижке и устойчив к засухе. Это решение для тех, кто хочет максимум красоты при минимуме усилий — посадил и забыл на годы.

Ранее был назван многолетник, который цветет даже в щебне и песке: осенняя посадка максимально проста.