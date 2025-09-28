Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 сентября, старые аллергены

Последний день недели приносит с собой прохладу, которая кажется особенно ощутимой после недавних дождей. Осадки, конечно, влияют на уровень пыльцы, который сейчас не так высок. Однако воздух, насыщенный влагой, даже при переменной облачности хранит следы вчерашнего ненастья, создавая особую атмосферу, влияющую на самочувствие чувствительных людей.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

На фоне прохлады, когда температура едва достигает +10 градусов, невидимая жильцы осеннего воздуха продолжают свою активность. Уровень пыльцы сорняков и трав низок, но в то же время затишье в мире растений контрастирует с постоянной деятельностью грибков. Относительная влажность воздуха достигнет 80%, весь день ожидается переменная облачность — такие условия плесени идеально подходят.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 28 сентября

Осенние условия продолжают благоприятствовать микроскопическим раздражителям, не позволяя аллергенной обстановке улучшиться.

Высокий уровень влажности действует как естественный консервант для спор. Кладоспориум и альтернария сохраняют свою устойчивую концентрацию в воздушном пространстве города. Отсутствие яркого солнца и промозглая прохлада не позволяют их активности снизиться. Ожидаемые показатели: около 900 для кладоспориума и 300 для альтернарии.

Пыльца растений: уровень сегодня находится на отметках около нуля. Воздух практически очищен от пыльцы амброзии и других трав.

Советуем вам всегда ориентироваться на свое самочувствие, не забывать о рекомендациях лечащего врача и держать под рукой лекарства.

