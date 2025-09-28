Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 сентября: инфографика

В ночь на 28 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 — над территорией Курской области, 10 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, восемь — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Тульской области, три — над территорией Ярославской области, два — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.