Суд рассмотрит заявление Генпрокуратуры к владельцам порта в Туапсе

Арбитражный суд Краснодарского края 17 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании недействительной сделки и взыскания в доход России ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт» к владельцам данных компаний. Иск подан к бизнесменам Шахлару Новрузову, Олегу Басину и иностранной компании Vonixel Limited, сообщается на сайте суда.

Генпрокуратура просит признать ничтожной сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале туапсинского порта, заключенную между Vonixel Limited и Новрузовым, а также взыскать в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». На данный момент активы компаний и имущество ответчиков арестованы.

Ранее сообщалось, что Новрузов был арестован по уголовному делу о хищении 919 млн рублей. Дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбудили следователи краснодарского управления ФСБ. Новрузов пытался обжаловать меру пресечения, однако суд не удовлетворил его апелляцию.