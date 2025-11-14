«Золотое кольцо» Кадышевой может обеднеть на 2 млн рублей из-за иска К компании Кадышевой подан иск почти на 2 млн рублей

Петербургский Дворец спорта направил в суд исковое заявление к театру «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой на сумму 1,8 млн рублей, говорится в данных картотеки арбитражных дел. Обращение было зарегистрировано 13 ноября.

ОАО «Дворец спорта» обратилось в суд с требованием к ООО «Театр „Золотое кольцо“», владельцами которого являются сама певица и ее сын Григорий Костюк. Истец представляет ледовую арену, где в июле текущего года состоялся концерт Кадышевой с участием сына. Конкретные основания для финансовых претензий не раскрываются.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Надежде Кадышевой могли предложить 25 млн рублей за выступление на корпоративе в новогоднюю ночь. Он отметил, что решающую роль в отказе от этого предложения сыграл сын народной артистки, занимающийся продюсированием ее творческих проектов.

Продюсер Сергей Дворцов допустил возможность ухода Кадышевой со сцены с последующей заменой ее сыном Григорием. По его словам, отказы певицы от концертов связаны с физическим состоянием артистки. Дворцов напомнил, что артистка уже не молода.