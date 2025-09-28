Министр назвал страны, которые готовы «насытить» рынок России

Многие страны заинтересованы в поставках товаров на российский онлайн-рынок, заявил РИА Новости министр экономического развития Максим Решетников. На полях IV Всемирной выставки цифровой торговли он рассказал, что в числе этих государств африканские страны, Таиланд, Малайзия, Мьянма, Индонезия и Вьетнам.

Российский рынок очень большой, поэтому очень многие страны заинтересованы в выходе, разумеется, с теми товарами, которые есть. Африканские страны <...>. Понятно, что наш ближайший и самый мощный сосед — Китай, но дальше есть Юго-Восточная Азия: и Таиланд, и Малайзия, и Мьянма, Индонезия, Вьетнам и так далее, — отметил министр.

Решетников уточнил, что африканские страны могут экспортировать в Россию продовольственные товары, такие как кофе, орехи и фрукты. При этом он подчеркнул, что различные категории товаров требуют организации специфических цепочек поставок. Например, для перевозки фруктов необходима более сложная логистическая инфраструктура.

Ранее западные СМИ писали, что во внешней торговле России впервые с 1990-х годов вновь начали использоваться бартерные схемы. Российские компании, по данным журналистов и аналитиков, обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы. Одной из причин возврата к бартеру называют опасения китайских банков, которые избегают работы с российскими деньгами из-за риска санкций.