28 сентября 2025 в 12:35

Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил венок с красными розами на церемонию прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном, сообщает РИА Новости. Его установили у часовни Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, где проходит памятное мероприятие.

Венок украшен лентой с надписью, которая гласит: «От председателя правительства Российской Федерации М. В. Мишустина». Прощание запланировано на 15:00 мск, но в церкви уже немало венков. Также здесь стоит гроб с телом режиссера, вокруг которого собираются его близкие, коллеги и друзья.

Ранее венки на прощание с заслуженным артистом России прислали президент РФ Владимир Путин и представитель Кремля Дмитрий Песков. Основа венка от главы государства выполнена из густой зеленой хвои, поверх которой уложены крупные листья монстеры. Венок от пресс-секретаря российского лидера украшен розами и лентой с надписью «От семьи Песковых».

До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто молился за ее мужа. Также журналистка попросила не беспокоить ее и ее близких. О смерти Кеосаяна Симоньян сообщила в пятницу, 26 сентября. Режиссер пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

