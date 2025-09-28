Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 10:30

Аспенская ромашка цветет 5 месяцев: этот неприхотливый многолетник можно сажать в октябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аспенская ромашка цветет 5 месяцев: этот неприхотливый многолетник можно сажать в октябре! Остеоспермум (Osteospermum), или аспенская ромашка, — декоративное растение, которое станет ярким украшением любого сада. Его ромашковидные цветы с яркими желтыми центрами и лепестками пурпурного, розового, белого или лавандового оттенка цветут с конца весны до осени, создавая эффектные акценты.

Морозостойкость и продолжительность жизни

Остеоспермум морозоустойчив, но в холодных регионах его часто выращивают как однолетник или зимуют в контейнерах в помещении. При правильном уходе и мягких зимах может радовать цветением несколько лет.

Особенности и преимущества

  • Длительное цветение: с поздней весны до первых заморозков.
  • Привлечение опылителей: цветы привлекают пчел, бабочек и других полезных насекомых.
  • Низкие требования к уходу: предпочитает солнечные участки, умеренный полив, хорошо дренированную почву.
  • Декоративность: подходит для клумб, бордюров, цветочных композиций и контейнерного озеленения.

Посадка и размножение

Семена остеоспермума высеивают весной в помещении за 8–10 недель до предполагаемой пересадки. Рассаду высаживают после угрозы заморозков на солнечные участки с легкой, плодородной почвой. Размножается семенами и черенками.

Интересные факты

  • Существует множество сортов с разными оттенками лепестков, включая насыщенные пурпурные, белые и розовые.
  • Активно используется в ландшафтном дизайне для создания ярких и устойчивых к засухе садов.

Остеоспермум (аспенская ромашка) — эффектное, неприхотливое и полезное растение, которое добавит красок и жизни вашему саду.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
