26 сентября 2025 в 14:00

Мохнатые цветы для акцента в саду: сажаем этот многолетник в октябре и забываем на 7 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мохнатые цветы для акцента в саду: сажаем этот многолетник в октябре и забываем на 7 лет! Скабиоза осенняя (Scabiosa caucasica) — растение, которое способно добавить изысканности и воздушности любому саду. Нежные подушкообразные кустики с крупными эффектными соцветиями на длинных стеблях создают легкость и гармонию в цветочных композициях.

Морозостойкость до −30°C позволяет выращивать растение практически в любых регионах России, не беспокоясь о зимнем сохранении красоты. Цветение скабиозы осенней приходится на позднее лето и осень, когда многие садовые растения уже отцветают. Ее крупные цветки нежных оттенков — от чисто-белого до мягкого сиреневого и голубого — особенно эффектно смотрятся в бордюрах и рабатках, а также в сочетании с астрой, эремурусом или флоксами.

Длинные стебли позволяют скабиозе легко выделяться среди соседей, создавая вертикальные акценты, которые придают саду динамику и воздушность. Садоводы ценят это растение за неприхотливость: скабиоза осенняя легко переносит солнечные и полутенистые участки, устойчива к засухе и болезням. К тому же она привлекает пчел и бабочек, поддерживая биоразнообразие и оживляя сад в конце сезона.

Посадку скабиозы можно осуществлять и в октябре, главное — успеть до первых сильных морозов. При правильном уходе растение радует цветением и декоративностью 5–7 лет, что делает его выгодным и долгосрочным вложением в сад.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике. Он выдерживает −40°C и цветет нон-стоп.

сады
цветы
многолетники
огород
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
