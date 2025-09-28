Россыпь пурпура, бордо и черного: этот многолетник сохраняет декоративность круглый год! Гейхера — это декоративный многолетник, который привлекает садоводов своей яркой листвой и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Существуют сорта, которые выдерживают морозы до −30 °C, что делает их подходящими для большинства регионов России. Гейхера образует компактные кустики с декоративными листьями различных оттенков: от зелёного и бронзового до насыщенного бордового, пурпурного и даже почти чёрного.

Листья часто имеют металлический или бархатистый отлив, а прожилки добавляют текстуры и визуальной глубины. Мелкие колокольчатые цветы на высоких стрелках появляются летом, добавляя вертикальный акцент в композицию. Гейхера предпочитает полутень и хорошо дренированную, богатую органикой почву с нейтральной или слегка кислой реакцией. Она устойчива к засухе, но для сохранения декоративности рекомендуется регулярный полив. Мульчирование помогает поддерживать влажность и защищает корни от замерзания зимой.

Гейхера сохраняет свою декоративность круглый год. Листва остаётся яркой даже в зимний период, а весной появляются новые побеги. Цветение начинается в конце весны и продолжается до середины лета, привлекая пчёл и бабочек. Растение можно высаживать в открытый грунт в октябре, если почва ещё не промёрзла. Важно не заглублять точку роста, чтобы избежать гниения. Молодые растения нуждаются в защите от холодных ветров и сильных морозов, поэтому рекомендуется укрывать их на зиму.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике с шапками цветов. Выдерживает –40 °C и цветет все лето!