Многолетник, который можно смело сажать в октябре: прорастет в ливень и холод

Многолетник, который можно смело сажать в октябре: прорастет в ливень и холод

Рудбекия — многолетник, который можно смело сажать в октябре даже под проливными дождями и при температуре до +5 °C. Ее секрет — морозостойкость, устойчивость к вымоканию и способность прорастать в спартанских условиях.

Посев прост: разбросайте семена по поверхности влажной почвы, присыпьте тонким слоем компоста и прижмите ветками — зимняя стратификация обеспечит дружные всходы весной. Рудбекия прорастет в ливень и холод. Уже в июле она превратится в двухметровые кусты с золотистыми шапками соцветий, которые будут цвести до сентября.

Она не требует полива, растет на глине и песке, а ее корни укрепляют склоны. Идеальна для заброшенных участков, обочин дорог и «садов выходного дня» — растение, которое расцветает в хаосе.

Ранее был назван чудо-многолетник, который при осенней посадке уже в апреле — мае превращает клумбу в плотный ковер из ярких цветов.