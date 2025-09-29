Погранслужба США начала задерживать граждан в Чикаго ABC7: служба пограничного контроля США развернула силы в Чикаго

Служба таможенного и пограничного контроля (ICE) развернула свои силы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, сообщил телеканал ABC7. Журналисты добавили, что уже произошли первые задержания.

В материале говорится, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее раскритиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. Он уточнил, что из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в «адскую дыру».

Ранее президент США выразил уверенность, что город в скором времени «снова будет в безопасности». По информации журналистов, администрация Белого дома уже в начале операцию по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией в Чикаго.

В рамках операции он пообещал задействовать бронетехнику, агентов иммиграционной и таможенной службы (ICE), а также подразделения национальной гвардии. Согласно официальной статистике американских властей, Чикаго лидирует среди американских городов по количеству убийств, опережая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Также телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация Трампа планирует провести в Чикаго масштабную операцию по задержанию нелегальных иммигрантов. Мероприятия будут организованы по образцу рейдов, которые ранее проводились в Лос-Анджелесе и вызвали массовые протесты.