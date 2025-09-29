Бокерия раскрыл, почему женщины живут дольше мужчин

Женщины живут гораздо дольше мужчин из-за разной нагрузки на центральную нервную систему, заявил NEWS.ru кардиохирург, академик Российской академии наук Лео Бокерия. По его словам, представители сильного пола чаще оказываются в безвыходной ситуации, они все время озабочены теми или иными проблемами, которые никто кроме них не решит.

Это связано с различными нагрузками на центральную нервную систему. Мужчина чаще бывает в безвыходной ситуации, он все время озабочен, скажем, где достать денег, чтобы семью содержать. В то время как она все-таки выходит из ситуации: если ничего нет, то хотя бы хлеб можно купить, что-то дома приготовить, — сказал Бокерия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни существенно увеличится на фоне появления новых средств оздоровления. По словам главы государства, в настоящее время средний возраст в разных странах отличается, но тем не менее продолжительность жизни будет повышаться в будущем.

Также, по данным Социального фонда России за 2025 год, женщины получают пенсию выше, чем мужчины. Так, средний размер пенсионного обеспечения россиянок составляет 23 249,58 рубля в месяц, а представителей сильного пола — 23 028,33 рубля в месяц. Отмечается, что общая средняя пенсия по стране зафиксирована на уровне 23 175,17 рубля.