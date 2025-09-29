Лео Бокерия раскрыл, насколько кофе вреден для сердца

Большое количество выпитого кофе сильно учащает сердцебиение, и в этом нет ничего хорошего, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия. Он также подчеркнул, что после тахикардии организму необходимо некоторое время, чтобы вернуться в привычный режим.

Когда много крепкого кофе, учащается сердцебиение. Ничего хорошего в этом нет, хоть это и временно. Поскольку кофе пьют как минимум два раза в день, то, соответственно, два раза в день организм перестраивается на тот промежуток. Потом ему нужно какое-то время, чтобы вернуться назад. А в это время может не хватить гормонов у организма, — сказал Бокерия.

Он добавил, что сам отказался от кофе около 10 лет назад. При этом никаких негативных последствий от этого он не заметил, признался врач.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что кофе из автомата может представлять серьезную опасность для здоровья из-за санитарного состояния оборудования. Он подчеркнул, что, если в таком аппарате не менять воду ежедневно, там начнут размножаться микроорганизмы, которые могут привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.