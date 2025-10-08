Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 06:00

Почва только прогреется, а он уже цветет: неприхотливый многолетник будет радовать 10 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почва только прогреется, а он уже цветет: сажаем неприхотливый многолетник и радуемся 10 лет! Прострел обыкновенный, также известный как сон-трава — это низкорослый многолетник семейства лютиковых, который привлекает внимание своими колокольчатыми цветами и пушистыми листьями. Цветет ранней весной, часто еще до того, как сойдет снег, что делает его одним из первых акцентов в саду.

Особенности растения:

  • Высота: обычно достигает 20–30 см.
  • Цветение: начинается в конце марта — начале апреля, когда почва только начинает прогреваться.
  • Морозостойкость: обладает высокой морозостойкостью, выдерживает температуры до -35 °C, что делает его идеальным для регионов с суровыми зимами.
  • Продолжительность жизни на одном месте: при соблюдении условий может расти и цвести на одном месте до 10 лет.

Прострел предпочитает солнечные участки с хорошо дренированными, песчаными или суглинистыми почвами. Важно избегать застоя воды, так как это может привести к гниению корней. После посадки рекомендуется обильно полить растение и мульчировать почву, чтобы сохранить влагу.

Растение размножается семенами, которые сохраняют всхожесть в течение трех лет. Семена лучше сеять весной в хорошо прогретую почву или под зиму. При весеннем посеве всходы появляются через три-четыре недели. Сеянцы начинают цвести на второй или третий год.

Многолетник идеально подходит для альпийских горок, рокариев и природных садов. Его можно высаживать одиночно или группами, сочетая с другими первоцветами, такими как примулы, крокусы и нарциссы.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике. Он выдерживает -40 и цветёт нон-стоп.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
