Спатифиллум не желтеет всю зиму: вот, как решают вопрос опытные цветоводы

Спатифиллум не желтеет всю зиму: вот, как решают вопрос опытные цветоводы

Спатифиллум, или «женское счастье», знаменит своей неприхотливостью, но осенью часто теряет декоративные свойства — листья желтеют и чернеют. Причина не в поливе, а в неправильном размещении.

В природе эти растения живут при высокой влажности. В то время, как квартирах с отоплением воздух слишком сухой, а это приводит к повреждению листьев. Нельзя ставить спатифиллум возле батареи или на сквозняке.

Идеальное место — кухня или ванная комната, где высокая влажность. Важно обеспечить растению рассеянный свет. Такой переезд защитит цветок от сухого воздуха и поможет благополучно перезимовать. А еще спатифиллум регулирует влажность, предотвращая появление плесени.

Ранее сообщалось, что многие садоводы сталкиваются с проблемой медленного укоренения черенков, которые могут неделями сидеть в воде или вовсе загнить. Однако выход есть, и о нем не все знают.