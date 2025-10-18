Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!

Эта великолепная гортензия станет жемчужиной вашего сада, покоряя своими роскошными пурпурно-розовыми соцветиями и насыщенной зеленой листвой. Её уникальная особенность — способность менять оттенок цветков в зависимости от кислотности почвы: от нежно-розового до глубокого пурпурного. Крупные шаровидные соцветия диаметром до 20 см украшают куст с июля до поздней осени, создавая потрясающий эффект цветущего водопада.

Октябрь — идеальное время для посева этой красавицы. Семена высевают в открытый грунт под зиму, где они проходят естественную стратификацию. Весной появляются первые ростки, которые к осени превращаются в крепкие саженцы. Гортензия предпочитает полутенистые места с влажной кислой почвой. Регулярный полив и мульчирование хвоей помогут поддерживать оптимальные условия для пышного цветения. На зиму молодые растения рекомендуется укрывать лапником или агроволокном. Уже на второй год «Барон Пурпур» порадует вас первыми соцветиями, а с каждым сезоном цветение будет становиться все обильнее и эффектнее.

