18 октября 2025 в 19:10

Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта великолепная гортензия станет жемчужиной вашего сада, покоряя своими роскошными пурпурно-розовыми соцветиями и насыщенной зеленой листвой. Её уникальная особенность — способность менять оттенок цветков в зависимости от кислотности почвы: от нежно-розового до глубокого пурпурного. Крупные шаровидные соцветия диаметром до 20 см украшают куст с июля до поздней осени, создавая потрясающий эффект цветущего водопада.

Октябрь — идеальное время для посева этой красавицы. Семена высевают в открытый грунт под зиму, где они проходят естественную стратификацию. Весной появляются первые ростки, которые к осени превращаются в крепкие саженцы. Гортензия предпочитает полутенистые места с влажной кислой почвой. Регулярный полив и мульчирование хвоей помогут поддерживать оптимальные условия для пышного цветения. На зиму молодые растения рекомендуется укрывать лапником или агроволокном. Уже на второй год «Барон Пурпур» порадует вас первыми соцветиями, а с каждым сезоном цветение будет становиться все обильнее и эффектнее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
М. Левицкая
