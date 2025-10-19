Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 02:41

«Заманивают ложью»: колумбийский наемник желает покинуть ВСУ

Наемник ВСУ Эскорсия заявил, что хочет покинуть Украину из-за обмана с выплатами

Колумбийский наемник Исак Эскорсия, воевавший в составе Вооруженных сил Украины, заявил о своем желании покинуть территорию страны. В интервью журналу Semana иностранный солдат рассказал, что был обманут с финансовыми выплатами и теперь ищет возможность вернуться на родину.

По словам Эскорсии, за попытку покинуть Украину иностранных наемников подвергают наказаниям и отправляют на передовую. Он признался, что отправился в зону боевых действий из-за ложных обещаний украинской стороны.

Я уехал из Колумбии на Украину из-за лживых обещаний… Мы ищем деньги, чтобы отсюда уехать, — заявил наемник.

Эскорсия также подтвердил, что система выплат «солдатам удачи» не соответствует первоначальным обещаниям вербовщиков. В ходе общения с аудиторией колумбийский наемник проявил интерес к возможному участию в деятельности мексиканского наркокартеля Caballeros Templarios на территории Колумбии.

По данным издания Semana, мексиканские преступные группировки уже ведут незаконную деятельность в юго-западных регионах Колумбии. Это вызывает обеспокоенность местных властей.

Ранее жительница Колумбии Лейди Йолима Ниньо заявила, что ищет брата Карлоса Андреса Ниньо, который в ноябре 2024 года присоединился к ВСУ. По словам женщины, ее брат так и не получил обещанных выплат за службу.

