19 октября 2025 в 06:35

Это облако из цветов цветет до морозов! Эффектный многолетник преобразит любой участок — такой нужен каждому дачнику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пока ещё малоизвестный цветок стремительно завоёвывает сердца садоводов своей невероятной декоративностью и выносливостью. Аргирантемум, который часто называют маргаритковой хризантемой или парижской ромашкой, представляет собой пышный кустарник, сплошь усыпанный нежными соцветиями-ромашками. С июня до первых заморозков его кружевная листва почти полностью скрывается под облаком белоснежных, розовых или лимонных цветков, создавая эффект парящего цветочного облака.

Октябрь — лучшее время для подзимнего посева. Семена высевают в промёрзшую землю, лишь слегка припорошив почвой. За холодный период они пройдут естественную стратификацию и весной дадут крепкие дружные всходы. Аргирантемум предпочитает солнечные, защищённые от ветра места с лёгкой питательной почвой. Он засухоустойчив, но в жаркие дни требует полива. Для пышного цветения рекомендуются еженедельные подкормки и удаление увядших соцветий. В регионах с суровыми зимами растение лучше переносить в прохладное светлое помещение, так как оно чувствительно к морозам ниже –5 °C. При правильном уходе кустик достигает 60–80 см в высоту и становится главным украшением сада.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
