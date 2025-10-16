Борщ заиграет новыми красками: профессиональный секрет шеф-поваров, который изменит ваше представление о супе

Хотите приготовить борщ, от которого все будут в восторге? Профессиональные повара знают особый прием, способный преобразить вкус этого любимого супа.

Секрет заключается в добавлении чернослива в мясной бульон. Всего 2–3 сушеные сливы на кастрюлю объемом 5–6 литров способны творить чудеса.

Этот необычный ингредиент не делает борщ сладким, а работает как натуральный усилитель вкуса. Он придает бульону глубину и бархатистость, а также гармонично балансирует жирность мяса и сладость свеклы. Особенно хорошо чернослив сочетается с говядиной или свиными ребрышками.

Добавляйте сухофрукты в начале варки, чтобы они успели раскрыть свой аромат. После приготовления размягченные плоды обычно убирают. Благодаря этому приему вы получите сложную вкусовую композицию, которую невозможно достичь обычными овощами. Многие шеф-повара украинской кухни используют этот секрет для создания своих авторских версий борща.

