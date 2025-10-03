От простых блинов до ресторанного шедевра: фаршированные рулетики, которые покорили гурманов

Фаршированные блинчики — это идеальное сочетание простоты и изысканного вкуса. Они прекрасно подходят как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Этот рецепт точно будут спрашивать все.

Классической начинкой считается сочетание ветчины и сыра. Вам понадобятся: ветчина (200 г), сыр (150 г), майонез (100 г), зелень, специи. Ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите на терке, добавьте зелень и майонез.

Начинку выложите на блин, заверните в рулет и обжарьте до золотистой корочки или запеките в течение 10 минут.

Для сочности добавьте помидор и чеснок со сметаной. А для сытного варианта используйте вареные яйца вместо помидоров.

Готовые рулетики можно подавать холодными, но обжаренные или запеченные они вкуснее: сыр плавится, создавая нежную текстуру.

