03 октября 2025 в 09:00

От простых блинов до ресторанного шедевра: фаршированные рулетики, которые покорили гурманов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные блинчики — это идеальное сочетание простоты и изысканного вкуса. Они прекрасно подходят как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Этот рецепт точно будут спрашивать все.

Классической начинкой считается сочетание ветчины и сыра. Вам понадобятся: ветчина (200 г), сыр (150 г), майонез (100 г), зелень, специи. Ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите на терке, добавьте зелень и майонез.

Начинку выложите на блин, заверните в рулет и обжарьте до золотистой корочки или запеките в течение 10 минут.

Для сочности добавьте помидор и чеснок со сметаной. А для сытного варианта используйте вареные яйца вместо помидоров.

Готовые рулетики можно подавать холодными, но обжаренные или запеченные они вкуснее: сыр плавится, создавая нежную текстуру.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
