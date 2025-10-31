Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 19:30

Посадите в ноябре — весной в саду ковер алых цветов! Пышные огненно-красные соцветия радуют до самой осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мире цветов флокс Друммонда занимает особое место, а сорт «очарование красное» и вовсе способен покорить сердце любого садовода. В отличие от своих многолетних родственников этот флокс радует ярким, невероятно обильным цветением! Невысокие, компактные кустики, усыпанные насыщенно-красными цветками с изящными лепестками, образуют в саду сплошной цветущий ковер. Его главное преимущество — удивительная неприхотливость и способность цвести с июня до самых заморозков, даже в самое дождливое или засушливое лето.

Чтобы получить крепкую закаленную рассаду и максимально раннее цветение, я сею флокс Друммонда исключительно под зиму. В конце октября или начале ноября, когда установится стабильная холодная погода и почва немного подмерзнет, я приступаю к посеву. На заранее подготовленной грядке с рыхлой, хорошо дренированной землей я делаю неглубокие бороздки, примерно 1–1,5 см глубиной. Семена раскладываю достаточно редко, стараясь сохранять расстояние, чтобы весной всходы не были слишком загущены. Сверху присыпаю заранее заготовленной сухой почвенной смесью, слегка ее уплотняя. Ни в коем случае не поливаю! Зимние морозы и весенняя талая вода сделают свое дело — стратифицируют семена и дадут им необходимую влагу для прорастания. Всходы появляются дружно, они гораздо крепче и выносливее тепличной рассады. После появления двух настоящих листочков их можно аккуратно рассадить. Уже в начале лета эти малыши превратятся в пышные, огненно-красные букеты, которые будут украшать сад до поздней осени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

