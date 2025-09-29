Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:35

В Госдуме отреагировали на гибель бабушки и правнука при ударе ВСУ

Депутат Журова: смерть бабушки и правнука при ударе ВСУ является трагедией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Гибель бабушки и ее правнука в результате удара Вооруженных сил Украины по Московской области является трагедией, заявила депутат Государственной думы Светлана Журова в беседе с Lenta.ru. Также она выразила соболезнования родным погибших.

Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия, — сказала парламентарий.

В ночь на 29 сентября беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали территорию Московской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев, в результате атаки погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Позже появилась информация, что погибла не бабушка, а прабабушка. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибших и пообещал оказать необходимую поддержку семье.

Корреспондент NEWS.ru опубликовал фотографии с места падения одного из дронов в Воскресенске. На снимках видны серьезные повреждения частного дома, многочисленные деревянные обломки и кирпичные стены с признаками возгорания. Территория оцеплена, на месте работают сотрудники полиции и следственных органов.

