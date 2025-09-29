Семье погибших от атаки ВСУ на Подмосковье мальчика и бабушки окажут помощь

Семье погибших в результате атаки ВСУ пятилетнего мальчика и его бабушки из Подмосковья окажут необходимую помощь, заявил NEWS.ru глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Он назвал произошедшее «террористической атакой», пообещав восстановить поврежденные дома.

Была ночью атака террористическая, повредила несколько домов. Мы с муниципалитетом все это восстановим, приведем в порядок, — сказал Малкин.

Ранее выяснилось, что за два дня до шестилетия в результате атаки БПЛА в Воскресенске погиб пятилетний мальчик. Родственник семьи рассказал, что ребенок остался на ночь у своей 76-летней прабабушки, в доме больше никого не было. Мужчина отметил, что бабушка с мальчиком, вероятно, потеряли сознание и не смогли выбраться из охваченного огнем здания.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. По его информации, в результате нападения погибли 76-летняя женщина и ее внук. Глава области выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.