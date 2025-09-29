Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:21

Опубликованы кадры с места падения БПЛА в подмосковном Воскресенске

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru показал новые фотографии с места падения украинского беспилотника в подмосковном Воскресенске. На кадрах видны повреждения, нанесенные дроном одному из частных домовладений.

На фото можно увидеть множество деревянных обломков, а также кирпичные стены со следами пожара. Территория перекрыта оградительной лентой, на месте работают полицейские и следователи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 29 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. По его информации, в результате нападения погибли 76-летняя женщина и ее внук. Глава области выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.

Как уточнил Воробьев, средствами противовоздушной обороны над Воскресенском и Коломной сбиты четыре беспилотника. Других пострадавших нет. В первом городе повреждено остекление и фасады домов, а также нарушено уличное освещение. По данным Минобороны, всего в ночь на 29 сентября силы ПВО сбили более 70 беспилотников.

