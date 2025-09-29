Партия Санду выиграла на выборах в парламент, но с одним нюансом

Партия Санду выиграла на выборах в парламент, но с одним нюансом Партия Майи Санду получила 50,20% голосов после обработки 100% протоколов

Партия «Действие и солидарность» (ПДС), основанная президентом Молдавии Майей Санду, получает 50,20% голосов на парламентских выборах после обработки всех протоколов, сообщает ТАСС. Оппозиционные партии в сумме набрали 43,95%, что оставляет за ПДС возможность сохранить большинство мандатов. Партия набрала большинство голосов за счет участков за рубежом.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, главная оппозиционная сила — Патриотический блок во главе с Соцпартией — получила 24,17%. Блок проевропейских партий «Альтернатива» набрал 7,96%, Наша партия — 6,20%, партия «Демократия дома» — 5,62%. При перераспределении голосов партия власти может получить 55 мест из 101 в парламенте.

При этом на территории Молдавии оппозиция показала лучшие результаты: ПДС набрала 44,13%, тогда как суммарно прошедшие в парламент оппозиционные силы получили 49,54%. Патриотический блок здесь получил 28,25%, «Альтернатива» — 9,22%, Наша партия — 6,35%, «Демократия дома» — 5,72%.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Санду не столкнется с последствиями за нарушения на парламентских выборах, включая отстранение оппозиционных партий и давление на оппонентов. По мнению эксперта, международное сообщество не осудило эти действия, что позволило ей сохранить власть.