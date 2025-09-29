В Подмосковье врачи вытащили крупную луковицу из прямой кишки мужчины

В Подмосковье врачи вытащили 10-сантиметровую луковицу из прямой кишки мужчины, сообщил Telegram-канал SHOT. Пациент восстанавливается после операции, его скоро выпишут.

Как отметил канал, мужчина вызвал скорую домой, после того как почувствовал сильную боль в животе. Врачи вовремя извлекли инородное тело в прямой кишке, так как в противном случае там могла развиться инфекция, а стенки органа могли разорваться.

Ранее в Салавате 58-летняя женщина пострадала во время покоса травы: в ее шею вонзилась металлическая проволока. После работы с триммером ее увезли в реанимационное отделение больницы. Хирурги успешно удалили проволоку длиной около сантиметра и диаметром два миллиметра. Состояние пациентки стабилизировалось.

До этого в Приморье врачи провели операцию на черепе годовалому ребенку, на которого упал шкаф. Малыш в тяжелом состоянии был доставлен в Спасскую городскую больницу. У него была обнаружена опасная эпидуральная гематома, которая потребовала трепанации черепа для ее удаления.