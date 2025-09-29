Ученые узнали, какую тайну скрывает Балтийское море после Второй мировой CE&E: в Балтийском море на снарядах Второй мировой обитают морские организмы

Боеприпасы времен Второй мировой войны стали местом обитания множества морских организмов в Балтийском море, сообщает журнал Communications Earth & Environment (CE&E). По мнению немецких ученых, на снарядах и авиабомбах обитает гораздо больше живого, чем на илистом дне.

Мы ожидали увидеть меньшее количество животных, но оказалось наоборот, — поделились мнением эксперты.

Ученые зафиксировали колонии актиний, морских звезд, крабов и червей на обломках взрывчатки, включая ракеты V-1. По их оценкам, только в немецких водах находится около 1,6 млн тонн оружия, сброшенного после двух мировых войн. Несмотря на токсичные вещества, металл служит редкой твердой опорой для прикрепляющихся организмов. В XIX–XX веках камни массово изымались для строительства, и теперь дно моря представляет собой в основном песок и ил.

Кроме того, такие участки практически не затронуты человеком из-за химической опасности, что создает условия для формирования уникальных экосистем. Исследователи планируют изучить, насколько сильно обитатели этих сообществ накапливают токсины и способны ли они полноценно размножаться.

