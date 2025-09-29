Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 16:52

Ученые узнали, какую тайну скрывает Балтийское море после Второй мировой

CE&E: в Балтийском море на снарядах Второй мировой обитают морские организмы

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Боеприпасы времен Второй мировой войны стали местом обитания множества морских организмов в Балтийском море, сообщает журнал Communications Earth & Environment (CE&E). По мнению немецких ученых, на снарядах и авиабомбах обитает гораздо больше живого, чем на илистом дне.

Мы ожидали увидеть меньшее количество животных, но оказалось наоборот, — поделились мнением эксперты.

Ученые зафиксировали колонии актиний, морских звезд, крабов и червей на обломках взрывчатки, включая ракеты V-1. По их оценкам, только в немецких водах находится около 1,6 млн тонн оружия, сброшенного после двух мировых войн. Несмотря на токсичные вещества, металл служит редкой твердой опорой для прикрепляющихся организмов. В XIX–XX веках камни массово изымались для строительства, и теперь дно моря представляет собой в основном песок и ил.

Кроме того, такие участки практически не затронуты человеком из-за химической опасности, что создает условия для формирования уникальных экосистем. Исследователи планируют изучить, насколько сильно обитатели этих сообществ накапливают токсины и способны ли они полноценно размножаться.

Ранее международная группа зоологов обнаружила в перуанских Андах новый вид мышиного опоссума, получивший название Marmosa chachapoya в честь древнего народа чачапойцев. Уникальная особь была найдена на высоте 2664 метра во время экспедиции по поиску редких белок.

ученые
моря
вооружения
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.