В Госдуме предупредили США о последствиях передачи Tomahawk Украине

Американская администрация полностью осознает все последствия возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил РИА Новости депутат Государственной думы Дмитрий Белик. По его оценке, такой шаг приведет к снижению уровня двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном до абсолютного минимума.

Парламентарий, являющийся членом комитета по международным делам, прокомментировал ранее появившуюся информацию о вероятных поставках. Соответствующие обсуждения, согласно заявлению вице-президента США Джей Ди Вэнса, уже ведутся в администрации Дональда Трампа, однако окончательное решение пока не принято.

Уверен, что в США понимают последствия подобного шага. Без сомнения, крылатые ракеты Tomahawk — это грозное оружие, передача которого будет воспринята не просто как демарш, а как понижение до минимального наших отношений с США, — отметил Белик.

Депутат предположил, что истинной целью подобных дискуссий является повышение давления на Россию и попытка спрогнозировать ее реакцию. Он напомнил, что Соединенные Штаты никогда ранее не передавали эти ракеты третьим странам, к которым относится и Украина, используя их исключительно для собственных операций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить разъяснения относительно того, кто будет осуществлять запуск американских дальнобойных ракет Tomahawk по российской территории в случае их передачи Украине. По его словам, эксперты проводят детальный анализ этого вопроса.