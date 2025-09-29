Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:56

Американским госслужащим запретили говорить слово «зеленый»

Минэнерго США запретило употреблять связанные с климатом слова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Управление энергетической эффективности Минэнерго США добавило слова и словосочетания «зеленый», «декарбонизация» и «изменение климата» в список запрещенных к употреблению, сообщает Politico. Издание ссылается на внутреннее письмо, разосланное сотрудникам ведомства.

Прошу убедиться в том, что все сотрудники ознакомились с новейшей редакцией списка запрещенных слов, а также в том, что они продолжают в добросовестном порядке избегать любой терминологии, идущей вразрез с позицией и приоритетами администрации [США], — написала представитель Минэнерго Рейчел Оверби.

В список попали также слова и словосочетания «устойчивый», «энергетический переход», «выбросы» и «углеродный след». Ограничения касаются как публичных выступлений чиновников, так и внутренних коммуникаций, а также отчетов, направляемых в федеральные структуры.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что утверждение об изменении климата является величайшей ложью всех времен. Он отметил, что разные прогнозы о глобальном похолодании и потеплении противоречат друг другу и не оправдываются. По словам главы Белого дома, многие из них создавались по злонамеренным мотивам.

климат
слова
США
запреты
энергетика
