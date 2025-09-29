Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:30

Появились кадры, как гонщик повторил маневр из мультфильма на 320 км/ч

Гонщик NASCAR проехал по стене на скорости 320 км/ч

Фото: Fabio Leoni/Global Look Press

Гонщик NASCAR Зейн Смит повторил маневр персонажа Молнии МакКуина из известного мультфильма «Тачки», сообщает NBC. На скорости 320 км/ч его автомобиль эффектно проехал по стене трека.

Судя по появившимся кадрам, болид Смита оказался зажат между стеной и другим гоночным автомобилем. В результате этого столкновения машина перевернулась и продолжила движение на боковой поверхности. Через некоторое время авто перевернулось.

Ранее на трассе Казань — Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ferrari стоимостью свыше 30 млн рублей. В результате аварии никто не пострадал. Спортивный автомобиль получил значительные повреждения, при этом передняя часть транспортного средства оказалась полностью разрушенной. По свидетельствам очевидцев, Ferrari мог участвовать в нелегальных гонках.

До этого в башкирском городе Октябрьском во время соревнований по спидвею один из участников не справился с управлением и был выброшен из мотоцикла, который затем направился в сторону зрителей, где находились дети. По предварительной информации, юные зрители не пострадали. Инцидент произошел после столкновения спортсмена с конкурентом на трассе, в результате чего мотоцикл преодолел защитное ограждение.

