Появились кадры, как гонщик повторил маневр из мультфильма на 320 км/ч Гонщик NASCAR проехал по стене на скорости 320 км/ч

Гонщик NASCAR Зейн Смит повторил маневр персонажа Молнии МакКуина из известного мультфильма «Тачки», сообщает NBC. На скорости 320 км/ч его автомобиль эффектно проехал по стене трека.

Судя по появившимся кадрам, болид Смита оказался зажат между стеной и другим гоночным автомобилем. В результате этого столкновения машина перевернулась и продолжила движение на боковой поверхности. Через некоторое время авто перевернулось.

