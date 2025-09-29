Россиянам рассказали, кого из пенсионеров ждет двойная пенсия в декабре Экономист Балынин: в декабре получающих пенсию в начале месяца ждут две выплаты

Часть пенсионеров в декабре получат двойные выплаты, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Это касается тех, кому выдают пенсию в начале месяца (до 11 января), так как в январе на эти даты приходятся праздничные дни, пояснил эксперт. За первый месяц зимы пенсия придет в привычном размере, а за январь — уже проиндексированная.

В декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале месяца — страховую пенсию за декабрь, а в конце месяца — страховую пенсию за январь. Это связано с тем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходные/праздничные дни, — сказал Балынин.

При этом вторая выплата будет выше, так как уже 1 января страховые пенсии будут проиндексированы темпами выше инфляции, напомнил эксперт. Например, если страховая пенсия в декабре 2025 года у пенсионера составит 25,5 тысячи рублей, то в январе ее размер увеличится до 27,4 тысячи, отметил он.

Ранее Минтруд сообщил о досрочной индексации пенсий с 1 января 2026 года. По данным ведомства, всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных госслужащих и дипломатов. С 1 октября они будут повышены на 7,6%. Оклады консульских учреждений, диппредставительств и дипломатических работников МИД будут увеличены в соответствии с дипломатическими рангами.