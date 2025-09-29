Сроки индексации пенсий в следующем году передвинули Минтруд сообщил о досрочной индексации пенсий с 1 января 2026 года

Индексация пенсий в 2026 году пройдет досрочно с 1 января, сообщили в Минтруде РФ. Повышение выплат ожидается выше уровня инфляции. По данным ведомства, всего на пособия будет направлено почти 13 трлн рублей.

Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции, — сказано в сообщении.

Страховые пенсии в следующем году повысят на 7,6%, в среднем прибавка составит почти две тысячи рублей. В итоге пенсия по старости вырастет до 27,1 тысячи, а социальные — с 1 апреля на 6,8%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных госслужащих и дипломатов. С 1 октября они будут повышены на 7,6%. Оклады консульских учреждений, диппредставительств и дипломатических работников МИД будут увеличены в соответствии с дипломатическими рангами.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов между тем отметил, что коммерческие организации обязаны индексировать зарплату сотрудников, как и организации бюджетной сферы. По его словам, заменить регулярное повышение зарплаты разовыми премиями нельзя.