29 сентября 2025 в 15:59

В ГАИ дали советы, как защитить детей от опасностей на дорогах

ГАИ: детям нужно регулярно показывать видео на тему безопасности на дорогах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям следует регулярно показывать детям видеоролики на тему безопасности на дорогах, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию. В ведомстве также призвали взрослых на личном примере показывать ребенку, как должен вести себя каждый участник дорожного движения.

Необходимо регулярно проводить профилактические беседы и организовывать практические занятия, чтобы дети усвоили основные правила дорожной безопасности и осознали последствия их нарушения, — напомнили в Госавтоинспекции.

Как отметили в ГАИ, ребенку важно донести, что на дороге нужны внимание и самодисциплина. Кроме того, в ведомстве посоветовали участвовать с ребенком в различных тематических акциях и мероприятиях, например, в Неделе безопасности дорожного движения.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать водительских прав россиян, сажающих детей за руль автомобилей. По его мнению, нынешнее наказание в виде штрафа за данное правонарушение, опасное для жизни детей, является недостаточно жестким.

дети
родители
ГАИ
безопасность
