27 сентября 2025 в 12:06

Эти способы работают: вот, как зарядить телефон вдвое быстрее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные смартфоны требуют регулярной подзарядки, и иногда возникает необходимость максимально ускорить этот процесс. Существуют проверенные методы, которые позволяют значительно сократить время зарядки без вреда для аккумулятора. Эти простые советы помогут быстро восстановить заряд устройства в экстренных ситуациях.

Первый совет — использование оригинального зарядного устройства с поддержкой быстрой зарядки, которое обеспечивает оптимальную силу тока. Второй метод — активация режима полета, который отключает энергоемкие функции беспроводной связи. Третий способ — временное отключение неиспользуемых приложений и фоновых процессов через настройки энергосбережения. Четвертый прием — снижение яркости экрана до минимального комфортного уровня, поскольку дисплей потребляет значительное количество энергии. Пятый совет — поддержание нормальной температуры устройства, так как перегрев или переохлаждение замедляют химические процессы в аккумуляторе. Дополнительно рекомендуется использовать короткий качественный кабель и избегать беспроводной зарядки в ситуациях, когда важна скорость. Важно помнить, что регулярное использование режима быстрой зарядки может незначительно сократить общий срок службы батареи, поэтому им стоит пользоваться только при необходимости. Эти методы позволяют сократить время зарядки на 20-40% в зависимости от модели устройства и исходных условий.

Ранее также сообщалось, что некоторые виды ламп могут представлять реальную угрозу. Некоторые из них не только пожароопасны, но и токсичны.

телефоны
советы
техника
зарядка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
