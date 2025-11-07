Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025

Забудьте о химии: дешевый чудо-компонент вернет ручкам плиты блеск за считанные минуты!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Застаревший жир на ручках газовой или электрической плиты раздражает любую хозяйку. Казалось бы, все отмываешь, а вид грязных кнопок портит настроение каждый раз, когда заходишь на кухню. Но выход есть! Один натуральный продукт справится с задачей быстро и бережно.

Этот волшебный помощник называется кокоглюкозид — природное вещество, добываемое из кокосового масла или сахара. Оно прекрасно очищает любые жирные пятна, включая старые загрязнения на плиточных ручках.

Кокоглюкозид не царапает поверхность, экологически чистый и безопасный для кожи рук. Просто нанесите немного жидкости на мокрую тряпочку, слегка потрите ручки и дайте постоять три минуты. Осталось смыть чистой водой — и порядок!

Ранее сообщалось, что желтые следы под мышками способны испортить даже любимую вещь. Но не спешите расставаться с одеждой — вернуть ей первозданный вид помогут простые домашние средства.

